Нетрезвый водитель учинил ДТП на улице Коновницыных в Пскове
Нетрезвый водитель автомобиля Renault Sandero не справился с управлением и допустил съезд в кювет на повороте на улицу Коновницыных в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
За рулем автомобиля находился 58-летний мужчина. Он отказался от госпитализации.
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Фото: телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
Прибывшие спасатели обесточили автомобиль.
В данный момент проводится медицинское освидетельствование водителя.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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