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Происшествия

Нетрезвый водитель учинил ДТП на улице Коновницыных в Пскове

Нетрезвый водитель автомобиля Renault Sandero не справился с управлением и допустил съезд в кювет на повороте на улицу Коновницыных в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

За рулем автомобиля находился 58-летний мужчина. Он отказался от госпитализации.

  • Нетрезвый водитель учинил ДТП на улице Коновницыных в Пскове
    Фото: телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • Нетрезвый водитель учинил ДТП на улице Коновницыных в Пскове
    Фото: телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • Нетрезвый водитель учинил ДТП на улице Коновницыных в Пскове
    Фото: телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • Нетрезвый водитель учинил ДТП на улице Коновницыных в Пскове
    Фото: телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • Нетрезвый водитель учинил ДТП на улице Коновницыных в Пскове
    Фото: телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"

Прибывшие спасатели обесточили автомобиль.

В данный момент проводится медицинское освидетельствование водителя.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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