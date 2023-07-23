Нетрезвый водитель учинил ДТП на улице Коновницыных в Пскове

16:59, 23 июля 2023, ПАИ

Нетрезвый водитель автомобиля Renault Sandero не справился с управлением и допустил съезд в кювет на повороте на улицу Коновницыных в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

За рулем автомобиля находился 58-летний мужчина. Он отказался от госпитализации.



Фото: телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"









Прибывшие спасатели обесточили автомобиль.

В данный момент проводится медицинское освидетельствование водителя.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.