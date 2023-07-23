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Общество

Пенсионеров предупредили о необходимости личной подачи документов для получения льгот

Пенсионерам будет необходимо лично подать документы для получения определенных льгот. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

Он напомнил, что с 1 июля введен единый стандарт предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ для льготников, для этого не нужно подавать документы самостоятельно.

Однако если в единых базах нет, например, доверенности представителя льготника, решения суда или справки, что ребенок в возрасте до 23 лет учится очно, документ необходимо донести в бумажном виде. Заполнить заявление можно через «Госуслуги», в МФЦ или лично в органе соцзащиты.

Для пополнения пакета документов льготнику предоставляется пять дней, чтобы донести бумаги. Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней. Его могут продлить еще на 10 рабочих дней, если нужные документы в порядке межведомственного взаимодействия получить не удается. Решение по заявлению можно либо лично забрать в соцзащите, МФЦ, либо придет уведомление в личный кабинет пользователя на «Госуслугах».

Также существует доплата к пенсии за иждивенца. Ее назначают после специального обращения и предоставления всех документов.

По словам Ивана Соловьева, о ней мало кто знал, и в судах сейчас немало исков о начислении выплат задним числом, однако по закону это невозможно.

Кроме того, юрист напомнил о доплате, если пенсионер нуждается в уходе. Для этого необходимо обратиться в Социальный фонд с приложением медицинских документов. Еще есть ряд региональных выплат, связанных с длительным стажем работы, наличием почетного звания или определенных наград.

Как отметил Иван Соловьев, их перечень можно уточнить в своем МФЦ. Они также не начисляются автоматически, для этого необходимо приложить подтверждающие право на льготы документы.

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