Пенсионеров предупредили о необходимости личной подачи документов для получения льгот

17:46, 23 июля 2023, ПАИ

Пенсионерам будет необходимо лично подать документы для получения определенных льгот. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

Он напомнил, что с 1 июля введен единый стандарт предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ для льготников, для этого не нужно подавать документы самостоятельно.

Однако если в единых базах нет, например, доверенности представителя льготника, решения суда или справки, что ребенок в возрасте до 23 лет учится очно, документ необходимо донести в бумажном виде. Заполнить заявление можно через «Госуслуги», в МФЦ или лично в органе соцзащиты.

Для пополнения пакета документов льготнику предоставляется пять дней, чтобы донести бумаги. Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней. Его могут продлить еще на 10 рабочих дней, если нужные документы в порядке межведомственного взаимодействия получить не удается. Решение по заявлению можно либо лично забрать в соцзащите, МФЦ, либо придет уведомление в личный кабинет пользователя на «Госуслугах».

Также существует доплата к пенсии за иждивенца. Ее назначают после специального обращения и предоставления всех документов.

По словам Ивана Соловьева, о ней мало кто знал, и в судах сейчас немало исков о начислении выплат задним числом, однако по закону это невозможно.

Кроме того, юрист напомнил о доплате, если пенсионер нуждается в уходе. Для этого необходимо обратиться в Социальный фонд с приложением медицинских документов. Еще есть ряд региональных выплат, связанных с длительным стажем работы, наличием почетного звания или определенных наград.

Как отметил Иван Соловьев, их перечень можно уточнить в своем МФЦ. Они также не начисляются автоматически, для этого необходимо приложить подтверждающие право на льготы документы.