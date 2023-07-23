Женщина пострадала в результате опрокидывания автомобиля в Великолукском районе

19:20, 23 июля 2023, ПАИ

49-летняя пассажирка автомобиля Renault Logan пострадала в результате ДТП в районе Ступинской высоты в Великолукском районе, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

50-летний водитель, управляя автомобилем, не справился с управлением. В результате этого машина вылетела в кювет и опрокинулась.

Пострадавшая пассажирка от госпитализации отказалась.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.