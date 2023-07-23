Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

ФК «Псков» стал обладателем кубка Псковской области

Футбольный клуб «Псков» в финале кубка Псковской области обыграл великолукский «Экспресс» со счётом 3:1. Игра прошла на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер по селекционной работе ФК «Псков» Игорь Сурин.

Фото: Андрей Лупанов

Уже в первом тайме псковичи добились комфортного преимущества и повели со счётом 2:0. Голами отличились Всеволод Фёдоров и Сергей Молчанов.

«Игра от и до прошла под нашим преимуществом. Выиграли по делу. Был момент, когда Великие Луки вернулись в игру, но третий мяч Михаила Севастьянова остудил их пыл», – поделился своими впечатлениями Игорь Сурин.

Приз лучшего игрока финального матча получил Всеволод Фёдоров. 

Напомним, что 2 августа ФК «Псков» проведёт игру против «Луки-Энергия» на стадионе «Машиностроитель» в рамках первой стадии Кубка России.   

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 июля 2023

ФК «Псков» стал обладателем кубка Псковской области

23 июля 2023

Стали известны итоги соревнований по армрестлингу в честь Дня города Пскова

22 июля 2023

Себежские волейболисты завоевали золото в ежегодном турнире в Островском районе

22 июля 2023

Рекорд Псковской области побили на соревнованиях по гиревому спорту

22 июля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Соревнования по воркауту в честь Дня города Пскова

22 июля 2023

Спортсменка Наталья Спиридонова прокомментировала свой новый личный рекорд

22 июля 2023

Псковичка побила рекорд сезона в России по прыжкам в высоту

22 июля 2023

Почти 100 человек участвуют в соревнованиях по воркауту в честь Дня города Пскова


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...