ФК «Псков» стал обладателем кубка Псковской области

20:30, 23 июля 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» в финале кубка Псковской области обыграл великолукский «Экспресс» со счётом 3:1. Игра прошла на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер по селекционной работе ФК «Псков» Игорь Сурин.

Уже в первом тайме псковичи добились комфортного преимущества и повели со счётом 2:0. Голами отличились Всеволод Фёдоров и Сергей Молчанов.

«Игра от и до прошла под нашим преимуществом. Выиграли по делу. Был момент, когда Великие Луки вернулись в игру, но третий мяч Михаила Севастьянова остудил их пыл», – поделился своими впечатлениями Игорь Сурин.

Приз лучшего игрока финального матча получил Всеволод Фёдоров.

Напомним, что 2 августа ФК «Псков» проведёт игру против «Луки-Энергия» на стадионе «Машиностроитель» в рамках первой стадии Кубка России.