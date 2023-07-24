Более 20 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

10:16, 24 июля 2023, ПАИ

26 человек получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий, которые произошли в Псковской области за прошедшую неделю. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

С 17 по 23 июля на территории области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб, 26 получили травмы различной степени тяжести.

За указанный период сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1 578 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Также они выявили 43 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе задержали пятерых водителей за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.