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Общество

Монтаж главной сцены к Дням Псковской области начался в Витебске

Монтаж главной сцены начался в центре Витебска к Дням Псковской области. Об этом сообщила председатель комитета по культуре региона Ольга Тимофеева в своём Telegram-канале.

Фото: телеграм-канал Ольги Тимофеевой

Сейчас идут последние приготовления к празднованию Дней Псковской области. «Это будет грандиозный праздник! Приглашаю всех приехать в Витебск с 27 по 30 июля!» – отметила Ольга Тимофеева.  

Напомним, Дни Псковской области в Витебске проводятся в соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, принятым на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным в рамках рабочего визита в июле 2022 года делегации Витебского областного исполнительного комитета в Псковскую область. С полной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке

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