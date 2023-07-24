Монтаж главной сцены к Дням Псковской области начался в Витебске

11:51, 24 июля 2023, ПАИ

Монтаж главной сцены начался в центре Витебска к Дням Псковской области. Об этом сообщила председатель комитета по культуре региона Ольга Тимофеева в своём Telegram-канале.

Сейчас идут последние приготовления к празднованию Дней Псковской области. «Это будет грандиозный праздник! Приглашаю всех приехать в Витебск с 27 по 30 июля!» – отметила Ольга Тимофеева.

Напомним, Дни Псковской области в Витебске проводятся в соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, принятым на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным в рамках рабочего визита в июле 2022 года делегации Витебского областного исполнительного комитета в Псковскую область. С полной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.