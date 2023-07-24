Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Порхове

18:15, 24 июля 2023, ПАИ

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали на улице Калинина в Порхове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские остановили для проверки автомобиль Kia. Выяснилось, что за рулём был нетрезвый 52-летний житель Порховского района. Мужчина уже ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в МВД.

«Необходимо помнить, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет», – заключили в ведомстве.