Два уголовных дела возбудили по фактам незаконного вылова рыбы на Псковском озере

11:42, 24 июля 2023, ПАИ

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области возбудило уголовные дела в отношении двух жителей Псковской области за незаконный вылов водных биологических ресурсов в акватории Псковского озера. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В апреле текущего года в районе деревни Крупп Печорского района пограничники задержали молодого человека, осуществлявшего вылов рыбы в акватории Псковского озера в период действия запрета на вылов водных биологических ресурсов и с применением запрещенных орудий лова.

У задержанного изъяли три ставные лесковые рыболовные сети и более 360 экземпляров различных видов рыб, среди которых щука, густера, окунь, плотва и другие. Причиненный ущерб водным биологическим ресурсам расценивается как крупный, в связи с чем в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 1 статьи 256 УК РФ.

В мае при аналогичных обстоятельствах в акватории Псковского озера в районе деревни Зимний Борок Печорского района пограничники задержали гражданина России, который также осуществлял незаконный вылов водных биологических ресурсов.

У мужчины изъяли запрещенные орудия лова – две ставные лесковые рыболовные сети и порядка 200 экземпляров различных видов рыб, среди которых судак, густера, окунь и другие.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 256 УК РФ.