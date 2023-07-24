«По Пскову пешком»: в библиотеке на Конной открылась новая выставка

12:50, 24 июля 2023, ПАИ

Выставка «По Пскову пешком» фотографа Николая Немцева открылась в Центральной городской библиотеке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

В экспозицию вошли 25 монохромных чёрно-белых фотографий, рассказывающих о повседневной жизни города и горожан.

Практически каждый день Николай Немцев проходит пешком по Пскову около десяти километров, результатом этих прогулок стали тысячи фотографий. «Я никогда ничего не удаляю, кроме откровенного брака. Прежде всего, потому что у меня почти нет времени на отбор», – признался фотограф.

«По Пскову пешком» – его первая персональная выставка, открытие которой прошло с аншлагом. «Зрители отметили удивительную теплоту, которую излучают даже зимние фотографии Пскова, ощущение движения – то быстрого, то неспешного, переданного в работах Николая Немцева», – отметили в библиотеке.

Познакомиться с фотовыставкой «По Пскову пешком» можно ежедневно с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00 в читальном зале Центральной городской библиотеки на улице Конной, 6.