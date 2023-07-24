Тренер дедовичских гребцов прокомментировал их результат на первенстве России

22:47, 24 июля 2023, ПАИ

Тренер дедовичских гребцов Андрей Сидоркевич прокомментировал корреспонденту ПАИ результат свои подопечных на первенстве России по гребле, которое проходило в Нижнем Новгороде.

«Мы попали в финал и в очень упорной борьбе заняли третье место, уступив командам из Нижнего Новгорода и Крыма. После нас две команды из Санкт-Петербурга и одна из Ростовской области. Я доволен результатом. Это наше место. Как мы тренировались, так и получилось. У нас не было сборов. Если все команды проводят сборы перед соревнованиями, то у нас просто одна тренировка в день. Сели и поехали. Нормально всё. Хочется, чтобы инвентарь был немного другой, потому что лодка была под вес гребцов 57 килограммов, а ребята уже под 90», – поделился Андрей Сидоркевич.

Также тренер рассказал о результатах дедовичских спортсменок: «Наши девочки впервые выступили на таких крупных соревнованиях. Смогли выиграть в финале «В», в котором разыгрывались 13–18-е места. Но они к тому же на год младше, поскольку участвовали в возрастной группе 2007–2008 года рождения, будучи 2008 года рождения. На следующий год постараемся выставить женскую дедовичскую четвёрку на первенство России».

«Я был выжатый, как лимон. На меня один из ребят посмотрел и говорит: «Андрей Иосифович, с вами всё в порядке?» Там вообще тренеры с ума сходят. Весело было очень», – поделился эмоциями Андрей Сидоркевич.

Напомним, что псковские и дедовичские гребцы стали призёрами на первенстве России среди юношей до 17 лет. Псковичи в составе распашной четвёрки без рулевого стали серебряными призёрами соревнований, а дедовичские спортсмены заняли третье место в составе парной четвёрки.