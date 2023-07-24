Княгиню Ольгу предложили сделать покровительницей беспилотных войск
Российский телеведущий Борис Корчевников предложил сделать княгиню Ольгу покровительницей будущих беспилотных войск. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Сегодня День княгини Ольги, которая, когда создадут какие-нибудь беспилотные войска, обязательно станет их покровительницей», – отметил он.
Борис Корчевников также напомнил, что первые дроны со сбросом описала ещё «Повесть временных лет», рассказав, как Ольга мстила древлянам за убитого мужа Игоря и отправила на столицу древлян Искоростень птиц с горящим трутом.
Ранее сообщалось, что День памяти княгини Ольги отмечают в Пскове.
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