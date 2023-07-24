Княгиню Ольгу предложили сделать покровительницей беспилотных войск

15:04, 24 июля 2023, ПАИ

Российский телеведущий Борис Корчевников предложил сделать княгиню Ольгу покровительницей будущих беспилотных войск. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня День княгини Ольги, которая, когда создадут какие-нибудь беспилотные войска, обязательно станет их покровительницей», – отметил он.

Борис Корчевников также напомнил, что первые дроны со сбросом описала ещё «Повесть временных лет», рассказав, как Ольга мстила древлянам за убитого мужа Игоря и отправила на столицу древлян Искоростень птиц с горящим трутом.

Ранее сообщалось, что День памяти княгини Ольги отмечают в Пскове.