Около двух миллионов писем, посылок и бандеролей отправили псковичи за полгода

17:32, 24 июля 2023, ПАИ

Жители Псковской области отправили около двух миллионов писем, посылок и бандеролей в первом полугодии 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Самой популярной услугой на «Почте России» стала отправка письменной корреспонденции. С начала года жители Псковской области отправили около 1,8 млн писем. Половина из них – заказная и ценная корреспонденция.

Жители региона также отправили более 80 тысяч посылок, четверть из которых отправители оформили заранее с помощью онлайн-сервисов – предоформленная и предоплаченная посылка.

Пользуются популярностью среди отправителей и бандероли – почтовые отправления с бумажной продукцией и печатными изданиями, крупные и тяжёлые письма. С начала года сотрудники почты в Псковской области приняли более 48 тысяч таких отправлений.

«Большим спросом также пользуются экспресс-отправления EMS. Это самый быстрый и удобный способ доставить письмо или посылку по России и за границу, которым жители региона воспользовались более 15 тысяч раз с начала года. Экспресс-отправление является также регистрируемым, его доставку и вручение можно отследить с помощью трек-номера», – отметили в пресс-службе.

В участке обмена и сортировки Пскова почтовые отправления и корреспонденцию обрабатывают круглосуточно. Его сотрудники также принимают, сортируют и отправляют транзитную почту в другие регионы страны. В среднем за сутки через центр проходит более 19 тысяч почтовых отправлений.