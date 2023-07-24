Шесть лет колонии получил псковский военный за самовольное оставление части

17:38, 24 июля 2023, ПАИ

Приговор в отношении военнослужащего, который несколько раз самовольно оставил воинскую часть, огласил Псковский гарнизонный военный суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что военнослужащий в период мобилизации 4 ноября 2022 года без уважительных причин самовольно оставил место военной службы. Также 7 января 2023 года он оставил войсковую часть в Пскове, к которой был прикомандирован. Мужчина уехал в деревню Новосокольнического района, где находился больше одного месяца.

Военнослужащего признали виновным в совершении преступлений. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.