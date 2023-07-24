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Происшествия

Более 700 тысяч рублей потеряли псковичи из-за мошенников

Более 700 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Пскова, Великих Лук и Великолукского района посредством телефонных звонков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступники представлялись гражданам сотрудниками банка и полиции, после чего предлагали им получить дополнительный заработок, или спасти близкого родственника от ответственности за ДТП, или предотвратить взятие кредита на их имя. Незнакомцы ввели также в заблуждение некоторых пользователей при покупке товаров в интернете.

Потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются, заключили в УМВД. 

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