Более 700 тысяч рублей потеряли псковичи из-за мошенников

18:26, 24 июля 2023, ПАИ

Более 700 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Пскова, Великих Лук и Великолукского района посредством телефонных звонков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступники представлялись гражданам сотрудниками банка и полиции, после чего предлагали им получить дополнительный заработок, или спасти близкого родственника от ответственности за ДТП, или предотвратить взятие кредита на их имя. Незнакомцы ввели также в заблуждение некоторых пользователей при покупке товаров в интернете.

Потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются, заключили в УМВД.