«Мы ехали работать и пахать, а не отдыхать»: псковский гребец рассказал об участии на первенстве России

18:49, 24 июля 2023, ПАИ

Псковский гребец Кирилл Михайлов рассказал корреспонденту ПАИ об участии на первенстве России, которое проходило в Нижнем Новгороде.

«Соревнования были очень напряжёнными, так как это первенство страны, а для нас это главный старт сезона. Мы с командой очень усердно готовились после Псковской регаты и хотели показать всё, чему научились за это время. Как и говорил наш тренер, мы ехали работать и пахать, а не отдыхать», – рассказал Кирилл Михайлов.

Также псковский спортсмен рассказал об организации соревнований: «Я езжу на них уже второй год подряд и всё время Нижний Новгород радовал своим профессионализмом в этой сфере. Все судьи и тренеры боролись за честные соревнования».

«Я более чем доволен результатом, как и вся моя команда, ведь мы постарались и выложились на полную. Весь экипаж показал, что Псков может и должен соревноваться и выигрывать соревнования на таком уровне. Экипаж Москвы занял первое место. Финальная гонка была самая напряжённая и тяжёлая. Перед нашим заездом дважды делали перезаезд и наш эффект разминки немного поутих. Я думаю, если бы наш заезд прошёл вовремя, возможно, мы бы показали более мощный финиш. А так соревнования мне очень понравились, ведь у нас был только один шанс залезть на тумбочку и показать себя», – подытожил Кирилл Михайлов.

Напомним, что псковские и дедовичские гребцы стали призёрами на первенстве России среди юношей до 17 лет. Псковичи в составе распашной четвёрки без рулевого стали серебряными призёрами соревнований, а дедовичские спортсмены заняли третье место в составе парной четвёрки.