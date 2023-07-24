25 тысяч кубометров отходов вывез «Экопром» из Дедовичского района за полгода

18:26, 24 июля 2023, ПАИ

Около четырёх тысяч кубометров отходов вывозит ООО «Экопром» из Дедовичского района каждый месяц. Всего за первое полугодие вывезли 25 тысяч кубометров, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Это связано в том числе с тем, что благодаря своему географическому расположению на границе с Новгородской областью Дедовичский район привлекает множество отдыхающих из соседнего региона. Именно в летний период здесь, как и во многих районах, увеличивается объём производимого мусора за счёт приезжих.

Услуги по вывозу ТКО регоператор оказывает району с 2019 года.

В зону обслуживания входят Дедовичи и сельские поселения: Вязьевская, Пожеревицкая и Мелонская волости – всего 78 населённых пунктов. Общая численность населения – около 11 тысяч человек. Централизованный вывоз отходов осуществляется как из крупных населённых пунктов, таких как Вязье, Пожеревицы, Дубишино, так и из малочисленных, как, например, Загорье, Серьгово, Городно, где располагается от пяти до десяти домов.

Вывоз отходов осуществляет автоколонна «Порхов» филиала ООО «Экопром», которую составляют шесть единиц спецавтотранспорта. «В связи с тем что данная автоколонна обслуживает три района – Дедовичский, Дновский и Порховский, работа проходит в очень напряжённом графике», – рассказала диспетчер данного направления.

В рамках реализации реформы организовали работу по вывозу отходов из новых населённых пунктов, оборудовали новые контейнерные площадки, а также выставили новые контейнеры. Благодаря деятельности регоператора мусор стал вывозиться даже из тех деревень, откуда его никогда не вывозили: Болчино, Захонье, Рои, Карсаковы Гривы, Иваньково. Это дало возможность населению навести порядок на территории, где они живут. «С проведением реформы в сфере обращения с отходами жители данных районов почувствовали, что такое цивилизованный образ жизни», – отмечается в сообщении.

Совместными усилиями региональный оператор и администрация района проводят работы по расчистке кладбищ и ликвидаций несанкционированных свалок. Только за последние три месяца с кладбищ Дедовичского района вывезено 210 кубометров отходов.

«Дедовичский район является одним из самых чистых районов Псковской области. Жители добросовестно относятся к утилизации отходов и поддерживают чистоту», – подчеркнули в публикации.

При этом общей проблемой для всех участников цикла обращения с ТКО является закрытие полигона. На сегодняшний день регоператор осуществляет транспортирование ТКО на данной территории по аварийной схеме потоков, что увеличивает время пробега до объектов сортировки спецтехники по сравнению с расчётным. «Несмотря на это, срывов графика не наблюдается, жалоб от населения не поступает. Все заинтересованные ведомства в курсе данной ситуации, что позволяет рассчитывать на её исправление в ближайшее время», – заключили в «Экопроме».