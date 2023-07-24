25 тысяч кубометров отходов вывез «Экопром» из Дедовичского района за полгода
Около четырёх тысяч кубометров отходов вывозит ООО «Экопром» из Дедовичского района каждый месяц. Всего за первое полугодие вывезли 25 тысяч кубометров, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
Это связано в том числе с тем, что благодаря своему географическому расположению на границе с Новгородской областью Дедовичский район привлекает множество отдыхающих из соседнего региона. Именно в летний период здесь, как и во многих районах, увеличивается объём производимого мусора за счёт приезжих.
Услуги по вывозу ТКО регоператор оказывает району с 2019 года.
В зону обслуживания входят Дедовичи и сельские поселения: Вязьевская, Пожеревицкая и Мелонская волости – всего 78 населённых пунктов. Общая численность населения – около 11 тысяч человек. Централизованный вывоз отходов осуществляется как из крупных населённых пунктов, таких как Вязье, Пожеревицы, Дубишино, так и из малочисленных, как, например, Загорье, Серьгово, Городно, где располагается от пяти до десяти домов.
Вывоз отходов осуществляет автоколонна «Порхов» филиала ООО «Экопром», которую составляют шесть единиц спецавтотранспорта. «В связи с тем что данная автоколонна обслуживает три района – Дедовичский, Дновский и Порховский, работа проходит в очень напряжённом графике», – рассказала диспетчер данного направления.
В рамках реализации реформы организовали работу по вывозу отходов из новых населённых пунктов, оборудовали новые контейнерные площадки, а также выставили новые контейнеры. Благодаря деятельности регоператора мусор стал вывозиться даже из тех деревень, откуда его никогда не вывозили: Болчино, Захонье, Рои, Карсаковы Гривы, Иваньково. Это дало возможность населению навести порядок на территории, где они живут. «С проведением реформы в сфере обращения с отходами жители данных районов почувствовали, что такое цивилизованный образ жизни», – отмечается в сообщении.
Совместными усилиями региональный оператор и администрация района проводят работы по расчистке кладбищ и ликвидаций несанкционированных свалок. Только за последние три месяца с кладбищ Дедовичского района вывезено 210 кубометров отходов.
«Дедовичский район является одним из самых чистых районов Псковской области. Жители добросовестно относятся к утилизации отходов и поддерживают чистоту», – подчеркнули в публикации.
При этом общей проблемой для всех участников цикла обращения с ТКО является закрытие полигона. На сегодняшний день регоператор осуществляет транспортирование ТКО на данной территории по аварийной схеме потоков, что увеличивает время пробега до объектов сортировки спецтехники по сравнению с расчётным. «Несмотря на это, срывов графика не наблюдается, жалоб от населения не поступает. Все заинтересованные ведомства в курсе данной ситуации, что позволяет рассчитывать на её исправление в ближайшее время», – заключили в «Экопроме».