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Спорт

Псковские гребцы выступят на всероссийских соревнованиях в Нижнем Новгороде

Псковские гребцы выступят на всероссийских соревнованиях в Нижнем Новгороде 25 и 26 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортивной школы «Ника» Григорий Захаров.

Фото ПАИ

Так, три псковских спортсмена – Артём Макаров, Никита Полатовский и Дмитрий Остренко – поучаствуют в соревнованиях в возрастной категории до 15 лет.

Ещё четыре псковских гребца – Сергей Поляков, Владимир Бебекин, Даниил Иванов и Елизавета Кожевина – поучаствуют в первенстве России для спортсменов до 17 лет.

«Мы провели двухнедельные сборы в апреле в Белоруссии. Потом всё время готовились на нашей реке Великой. Поработали плодотворно. Предварительные всероссийские соревнования, которые прошли неделю назад, показали, что, в принципе, можно побороться. Больше всего надеемся на выступление Елизаветы Кожевиной. В своей возрастной группе она лидер. Остальные ребята немного послабее», – рассказал Григорий Захаров.

Отметим, что недавно Елизавета Кожевина получила звание кандидата в мастера спорта. «Буквально после завершения прошлых соревнований мы подали документы в спортивный комитет. В ответ ей пришло спортивное звание кандидата в мастера спорта», – подчеркнул Григорий Захаров.

Также тренер рассказал о своих ожиданиях от предстоящих соревнований: «Хочется, чтобы мы выступили как можно лучше, а там посмотрим, насколько готовы соперники и как сильны мы».

Напомним, что недавно гребцы из Псковской области стали призёрами первенства России.  

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