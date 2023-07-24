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Общество

Предпринимательницы Псковской области приглашаются в бесплатный бизнес-акселератор

Женщин и бизнес-леди Псковской области приглашают принять участие в бесплатном федеральном бизнес-акселераторе Lady007 флагманского проекта Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса». Как возникла идея, для кого будет актуальна и многие другие подробности курса обсудили в эфире радиостанции «7 НЕБО».

Ирина Гостеева, руководитель бизнес-акселератора, поделилась со слушателями радиостанции возникшей идеей помощи начинающим бизнес-леди.

«Курс создан женщинами для женщин. Самая большая проблема – в голове у женщины, те барьеры, которые она сама себе придумывает, что «я ещё маленькая, куда мне в бизнес, меня никто не поддержит», – уточнила Ирина Гостеева.

В программе 16 вебинаров ведущих экспертов, групповые обсуждения с сертифицированными наставниками. Предпринимательницы не только получат новые прикладные знания о построении эффективных бизнес-моделей, маркетинговых трендах и т. п., но и проработают свои страхи, попадут в мощное поле реализованных экспертов и взаимоподдержки. Бизнес рассматривается в рамках акселератора со всех сторон, начиная с работы с финансами до искусства коммуникации и самопрезентации.

«Это поддерживающее сообщество, где не страшно быть собой», – отметила руководитель бизнес-акселератора.

Открытие проекта в Пскове состоится 26 июля, а обучение начнётся 1 августа и продлится два месяца. Участие в мероприятиях акселератора бесплатное.

«26 июля в 10 утра в «Точке кипения»: приходите, посмотрите на нас. Уже с одного открытия можно будет уйти со знаниями», – пригласила предпринимательниц Ирина Гостеева.

Ранее ПАИ уже писало, что зарегистрироваться в бизнес-акселераторе можно до 7 августа включительно.

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