Студенты педагогических колледжей смогут работать в детских садах

23:28, 24 июля 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому студенты последних курсов педагогических колледжей смогут работать по специальности в системе дошкольного образования и начальной школе. Об этом сообщило РИА Новости.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вносит изменения в закон об образовании и предоставляет возможность студентам педколледжей, обучающимся по специальностям группы «образование и педагогические науки», достигшим совершеннолетия, освоившим образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедшим промежуточную аттестацию не менее чем за два предшествующих года обучения, в последний год обучения быть допущенными к занятию педагогической деятельностью в начальной школе и детских садах.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Думы отмечал, что это решение поможет восполнить кадровый дефицит в школах, что особенно важно для сельской местности, где учителей не хватает.