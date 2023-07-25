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Общество

Студенты педагогических колледжей смогут работать в детских садах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому студенты последних курсов педагогических колледжей смогут работать по специальности в системе дошкольного образования и начальной школе. Об этом сообщило РИА Новости.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вносит изменения в закон об образовании и предоставляет возможность студентам педколледжей, обучающимся по специальностям группы «образование и педагогические науки», достигшим совершеннолетия, освоившим образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедшим промежуточную аттестацию не менее чем за два предшествующих года обучения, в последний год обучения быть допущенными к занятию педагогической деятельностью в начальной школе и детских садах.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Думы отмечал, что это решение поможет восполнить кадровый дефицит в школах, что особенно важно для сельской местности, где учителей не хватает.

 

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