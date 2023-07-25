Врач объяснила, можно ли пить кофе и чай с молоком

08:50, 25 июля 2023, ПАИ

Кофе или чай с молоком пить можно, но все-таки следует ограничиться одной-двумя чашками в день. Это можно объяснить тем, что молоко теряет полезные свойства при взаимодействии с данными напитками и увеличивает их жирность. Об этом пишет «Газете.Ru» со ссылкой на врача, эксперта лаборатории «Гемотест» Александру Филеву.

«Молоко и молочные продукты ― доступный источник кальция, витамина D и белка, которые необходимы для поддержания здоровья и нормального функционирования сердца, мышц и костей. Кальций поддерживает плотность костей и защищает от остеопороза. В сочетании с кофе или чаем полезные свойства отчасти теряются. Дело в том, что в этих напитках содержатся танины, которые связывают белок молока казеин, в результате этого кальций из молочных продуктов всасывается хуже. Кроме того, когда кофеин вступает в реакцию с казеином, образуется плотная и липкая субстанция, которая тяжело усваивается организмом», — рассказала Александра Филева.

Она отметила, что лучше не добавлять молоко в кофе и чай постоянно, так как организм не получает максимальную пользу от данных напитков.

«Добавление молока в эти напитки мешает полезным антиоксидантам и полифенолам проявить себя в полной мере, поэтому лучше не выпивать более одной–двух чашек чая и кофе с молоком в день. Кроме того, калорийность одного американо или чашки зеленого чая без сахара не более двух ккал, а если добавить в них молоко, в состав которого входит немало жиров, питательность напитка резко увеличится, в среднем до 40 ккал. При этом жиры в молочных продуктах насыщенные. Их избыток негативно влияет на здоровье и может повышать уровень «плохого» холестерина в крови. Поэтому в кофе или чай лучше добавлять молоко с пониженным содержанием жира ― так можно контролировать свой вес и снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний», — предупредила врач.

Александра Филева уточнила, что добавление молока в чай или кофе вопрос вкуса, если у человека нет непереносимости молочного сахара. Она объяснила, что пить такие напитки не вредно, но лучше их чередовать с употреблением молока и без него.