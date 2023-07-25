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Общество

В зону сильных дождей попал Северо-Запад России

В зону сильных дождей попал Северо-Запад России на этой неделе. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Фото: ПАИ

Синоптики отметили, что пока основные облачные поля атлантического циклона будут находиться над Балтикой, но в зону сильных дождей уже попадёт Северо-Запад: здесь днём местами за 12 часов может вылиться свыше 1/4 июльского объёма влаги.

«Из крупных городов в эту зону попадает Псков, – уточнили в метеоцентре. – Здесь ливни начнутся ближе к полудню, а на пик ненастье выйдет во второй половине дня. По модельным оценкам, интенсивность осадков может достигать шесть мм за три часа. А всего к полуночи на город может вылиться до 20 мм влаги – это недельная норма».

В дальнейшем циклон продолжит смещаться на восток, и дожди станут усиливаться в других регионах Русской равнины. Но вместе с тучами в Европейскую Россию будут пробиваться и хорошо прогревшиеся воздушные массы, добавили синоптики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в 16 регионах страны, в том числе и в Псковской области. По его словам, здесь ожидаются ливни и грозы.

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