В Псковской области увеличился спрос на стройматериалы

09:42, 25 июля 2023, ПАИ

В Псковской области повысился темп прироста цен на непродовольственные товары и составил 1,7%. В частности, рост популярности индивидуального жилищного строительства в регионе привел к увеличению спроса на стройматериалы. Об этом ПАИ сообщили в отделении Северо-Западного главного управления ЦБ РФ по Псковской области.

В целом, годовая инфляция в Псковской области в июне 2023 года увеличилась до 2,7%. При этом она осталась ниже, чем по Северо-Западу (3,6%) и по России в целом (3,3%). Ускорение в основном было связано с ростом затрат производителей продуктов питания и непродовольственных товаров из-за ослабления рубля.

В отделении ЦБ подчеркнули, что под влиянием роста издержек производителей выросли цены на некоторые виды мясной продукции. Исчерпание запасов прошлогоднего урожая и более позднее, чем в прошлом году, поступление нового урожая привело к снижению предложения некоторых овощей и фруктов. Из-за этого медленнее, чем годом раньше, снижались цены на яблоки и картофель.

В то же время в Псковской области отмечено снижение годового темпа прироста цен на услуги. Например, замедлились темпы роста цен на услуги пассажирского транспорта.

«В июне в Псковской области замедлился рост цен на авиаперелеты. Основная причина – это эффект высокой базы прошлого года: в условиях роста издержек авиаперевозчиков из-за повышения стоимости технического обслуживания самолетов цены на билеты в прошлом году заметно выросли», – сообщил управляющий отделением Псков Банка России Сергей Иванов.

Он отметил, что в июне также замедлились темпы роста цен на проезд в поездах дальнего следования. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.