Молодёжь из ДНР поделилась впечатлениями о форуме «Истоки» в Псковской области

12:04, 25 июля 2023, ПАИ

Молодежь из Донецкой народной республики приняла участие в культурно-историческом форуме «Истоки» в Псковской области. Об этом пишет газета «Комсомольская правда. Донецк».

Студенты, преподаватели, сотрудники культурно-образовательных учреждений из новых регионов России съехались из более чем 70 регионов России для участия во втором заезде культурно-исторического форума «Истоки». Участникам форума организовали экскурсионную программу: они посетили Печоры, Псков, Самолву и другие знаковые места Псковской области.

«Я второй раз посещаю культурно-исторический форум «Истоки», первый был в сентябре прошлого года, когда вместе с ребятами из Донецкой и Луганской республик прямо здесь мы приняли участие в голосовании о присоединении освобождённых территорий к России. Это было прекрасное время, интереснейшие спикеры и встречи, познавательные лекции. Можно сказать, что всё время после прошлого заезда жил ностальгией – увидеть Россию, пообщаться со сверстниками из разных уголков нашей необъятной Родины. Как только появилась возможность вновь посетить это место, я, не раздумывая, подал заявку. И вот опять интереснейшие лекции, экскурсии, добрейшая атмосфера. Теперь подошёл к концу уже второй заезд, где я встретился с многими ребятами, с которыми познакомился в прошлом году. Могу сказать, что повышение духовного образования, патриотизма к Отечеству – это главные достижения «Истоков» в отношении участников», – сказал студент Мелитопольского университета Владислав Олифер.

Сотрудник Центра Славянской культуры Донецка Мария Даева также отметила, что участие в форуме стало уникальной возможностью «вживую прикоснуться к истории». По её словам, посещение подобных мест, в частности Изборской крепости, имеет важное значение для людей, работающих в культурной, образовательной сфере. Таким образом можно понять предков, за что они сражались, что делали для защиты Родины.

«Вы представьте, восемь веков назад русичи погибали здесь, останавливая поход западных завоевателей. История повторяется. И сейчас у нас линия соприкосновения около Донецка. В Славянский культурный центр Донецка, где я работаю, с собой привезу эту историю, впечатления и фотографии», – отметила Мария Даева.

Отметим, что форум «Истоки» проходит с 5 июля по 23 августа. Участниками каждого заезда станут около 200 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет: молодые семьи с детьми (в возрасте от семи лет), члены и руководители семейных клубов, педагоги, активисты семейных движений и объединений, некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на защиту и поддержку семьи, отцовства, материнства и детства, из 45 субъектов Российской Федерации, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь») при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета. На базе форума 8 июля состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки».