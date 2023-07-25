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Общество

Работающие псковичи лишь на половину довольны своей профессией – опрос

Насколько жители Псковской области довольны своей текущей профессией, а также какие отрасли считают наиболее и наименее престижными для себя, выяснила служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В среднем, опрошенные местные жители оценивают удовлетворенность своей текущей профессией на 3,3 балла из 5, где «1» – абсолютно не довольны, «5» – полностью довольны. За три года отношение людей к их профессиям стало чуть лучше. Данные 2020 года показывают, что респонденты оценивали свою удовлетворенность на 3 балла.

При этом самое позитивное восприятие своей специальности на данный момент зафиксировано среди работников сферы закупок, топ-менеджмента, а также преподавателей и представителей научной сферы (по 3,7 баллов из 5). Самый низкий показатель удовлетворенности профессией оказался у работников розничной торговли – лишь 2,8 балла.   

Также местные жители составили рейтинг самых престижных профессий и отраслей. В 2023 году IT-отрасль обогнала сферу добычи нефти и газа по уровню престижности в глазах жителей Псковской области. Так, 49 % опрошенных определили сферу информационных технологий и телекома как самую престижную и перспективную для работы и карьеры. Сфера нефти и газа, которая ранее всегда занимала лидирующие позиции, оказалась на втором месте (42 %). На третьем месте у местных жителей – работа в госсекторе, её считают престижной сразу 25 % респондентов. На четвёртом месте по престижности у местных респондентов оказались сразу две отрасли: финансовый сектор и строительная отрасль – их выбрали по 25 % опрошенных.

Работу в медицине и фармацевтике указали как престижную лишь 15 %, сферу искусства и культуры назвали престижными для карьеры 12 %.

В силу специфики региона сразу 11 % местных жителей выбрали как престижную сельскохозяйственную отрасль. Для сравнения по России данный сектор рынка выбирали лишь 4 % россиян.

С другой стороны, местные жители составили и антирейтинг отраслей по уровню престижности. По субъективному мнению, наименее престижной сейчас является работа в ЖКХ-сфере (49 % респондентов). На втором месте антирейтинга оказалась розничная торговля – 28 % голосов и работа в образовательных учреждениях (247). На третьем – ресторанно-гостиничный бизнес (25 %).

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