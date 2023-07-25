Более трёх миллионов рублей украли мошенники у псковичей

17:26, 25 июля 2023, ПАИ

Трое псковичей потеряли более трёх с половиной миллионов рублей из-за уловок мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким псковичам позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они сообщили, что злоумышленники намерены незаконно оформить на них кредиты и осуществить несанкционированный доступ к банковским счетам. Для предотвращения этого они предложили жителям региона срочно оформить кредит и перевести средства на безопасные счета.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.