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Общество

Маршруты общественного транспорта изменятся в Великих Луках

Маршруты движения общественного транспорта изменятся в Великих Луках с 31 июля в связи с завершением реконструкции перекрёстка проспекта Ленина и улицы Дьяконова. Об этом ПАИ сообщили в администрации города. 

Фото: Luki-news

Так, автобус № 2а Телецентр – Дубрава-2, № 2в Дубрава-2 – посёлок Дорожный, № 5 Телецентр – Мясокомбинат, № 9 Лаврино – Фотьево, № 9б Лаврино – Инкубаторная, № 26 Телецентр – Запрудная, № 59 Мясокомбинат – Фотьево будет следовать с проспекта Ленина по улице Дьяконова, автодорожному путепроводу и далее по маршруту.

А автобус № 2г Мебельный комбинат – Дружба – Дубрава-2 будет ехать по проспекту Гагарина, улице Зверева, проспекту Ленина, улице Дьяконова, автодорожному путепроводу и далее по маршруту.

Помимо этого, автобус № 4 ПМК – Телецентр, № 4б ПМК – Воробецкое, № 14 ЖБК – Сельхозтехника, № 15 Булынино – Дружба – Мебельный комбинат, № 1а Дружба – Воробецкое, № 6 Райбольница – Демидово, № 7 Райбольница – Дружба – Мебельный комбинат, № 11 Угольная – Переслегино, № 12А Майкино – Транснефтемаш, № 13 Райбольница – Льнозавод будут следовать по проспекту Гагарина, улице Дьяконова, проспекту Ленина и далее по маршруту.

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Маршруты общественного транспорта изменятся в Великих Луках


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