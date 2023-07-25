В Родине завершился один из этапов строительства водоочистной станции

12:37, 25 июля 2023, ПАИ

Строители закончили бетонные работы на фундаменте под канализацию для станции очистки питьевой воды в деревне Родина Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Помимо этого, рабочие привезли насосное оборудование для насосной станции. В ходе выездного совещания администрация района установила сроки выполнения работ на объекте. Сейчас представители подрядной организации роют траншеи под укладку канализационной сети и расчищают площадь от деревьев и прочих кустарников.

После того как бетон высохнет и затвердеет, рабочие произведут распалубку фундамента и установят на него оборудование.