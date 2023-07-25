В Пскове водитель самоката сбил девушку и скрылся с места ДТП

15:31, 25 июля 2023, ПАИ

Полицейские ищут свидетелей наезда водителя электросамоката на девушку в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

​

Инцидент произошёл 16 июля в 23:05 возле дома № 2 на улице Карла Маркса в Финском парке. Водитель электросамоката ехал по пешеходной дорожке и врезался в 20-летнюю девушку, после чего уехал с места ДТП. В результате аварии девушка получила травму.

Сейчас полиция устанавливает личность виновного водителя и просит очевидцев происшествия позвонить по телефону 102, 59-38-40 или 8 (911) 884-88-88.