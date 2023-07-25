СК ищет убийцу псковского предпринимателя

14:26, 25 июля 2023, ПАИ

Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области возбудило уголовное дело по факту убийства предпринимателя в Опочецком районе, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Напомним, что убийство произошло 24 апреля 2023 года у деревни Серово Опочецкого района. Тело 44-летнего мужчины нашли с огнестрельными ранениями.

Сейчас следствие ищет виновного. По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».