Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

СК ищет убийцу псковского предпринимателя

Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области возбудило уголовное дело по факту убийства предпринимателя в Опочецком районе, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Фото: скриншот видео

Напомним, что убийство произошло 24 апреля 2023 года у деревни Серово Опочецкого района. Тело 44-летнего мужчины нашли с огнестрельными ранениями.

Сейчас следствие ищет виновного. По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».     

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 июля 2023

В Пскове водитель самоката сбил девушку и скрылся с места ДТП

25 июля 2023

СК ищет убийцу псковского предпринимателя

25 июля 2023

Двух пьяных водителей-рецидивистов задержала полиция в Псковской области

25 июля 2023

Псковичей задержали за кражу наушников и еды

24 июля 2023

Тракторист погиб в результате несчастного случая в Псковской области

24 июля 2023

Шесть лет колонии получил псковский военный за самовольное оставление части

24 июля 2023

Опубликовано видео с места ДТП в Опочецком районе, где госпитализировали двух человек

24 июля 2023

Водитель пострадал в ДТП в Дедовичском районе


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...