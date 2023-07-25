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Общество

Строительство моста к Псковской ГРЭС завершилось в Дедовичском районе

Мост, построенный на объездной дороге, ведущей к Псковской ГРЭС, принят в эксплуатацию в Дедовичском районе. Об этом сообщает районная газета «Коммуна».

  • Строительство моста к Псковской ГРЭС завершилось в Дедовичском районе
    Фото: Редакция газеты "Коммуна" Дедовичского района
  • Строительство моста к Псковской ГРЭС завершилось в Дедовичском районе
    Фото: Редакция газеты "Коммуна" Дедовичского района
  • Строительство моста к Псковской ГРЭС завершилось в Дедовичском районе
    Фото: Редакция газеты "Коммуна" Дедовичского района
  • Строительство моста к Псковской ГРЭС завершилось в Дедовичском районе
    Фото: Редакция газеты "Коммуна" Дедовичского района
  • Строительство моста к Псковской ГРЭС завершилось в Дедовичском районе
    Фото: Редакция газеты "Коммуна" Дедовичского района
  • Строительство моста к Псковской ГРЭС завершилось в Дедовичском районе
    Фото: Редакция газеты "Коммуна" Дедовичского района

Общая стоимость проекта составила более 320 миллионов рублей, большая часть из них – из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда оценил качество выполненных работ.

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