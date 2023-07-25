Директор ФК «Луки-Энергия» прокомментировал матч с «Динамо-2»

17:40, 25 июля 2023, ПАИ

Директор футбольного клуба «Луки-Энергия» Сергей Поварещенков в беседе с корреспондентом ПАИ прокомментировал результат матча с московским «Динамо-2», который проходил в Великих Луках на стадионе «Экспресс».

«Конечно, результат нас не удовлетворил. Мы могли сыграть вничью, могли выиграть. Соперник оказался более мастеровитей и удачливей в своих эпизодах. Понравилось, что не стушевались. Старались играть вперёд, играть агрессивнее. Имели моменты, но их надо использовать. Соперник умеет использовать чужие ошибки», – отметил Сергей Поварещенков.

«Как такового межсезонья у нас не получилось. У всех российских клубов в этот раз было всё довольно скоротечно. Все команды будут набирать свой оптимальный уровень в течение августа, также как и дополнительно приглашать и приобретать игроков. Поэтому говорить о какой-то плодотворной работе пока рано. Очень много игроков новых и молодых, поэтому необходимо туров пять – шесть, чтобы понимать, как команда дальше будет выстраивать свою игру и как она будет выглядеть», – добавил директор ФК «Луки-Энергия».

Напомним, что «Луки-Энергия» уступил московскому «Динамо-2» в первом матче сезона.