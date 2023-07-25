Почти 600 общественных наблюдателей обучат в Псковской области к выборам

17:12, 25 июля 2023, ПАИ

596 наблюдателей для избирательных участков в Псковской области планирует подготовить общественный штаб наблюдения за выборами в этом году. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Большая часть наблюдателей, порядка 500, – уже набрана, но формирование ещё идёт и продлится до сентября.

«Что касается требований, которые выставляются к самим наблюдателям от Общественной палаты, – это достижение возраста 18 лет, полная дееспособность, а также прописка и постоянное проживание на территории Псковской области», – отметил секретарь общественного штаба наблюдения за выборами в регионе Илья Никитин.

Полноценное обучение начнётся уже в августе, а пройдёт оно не только в Пскове, но и в регионе. «Отличительной особенностью этого года будет упорное обучение наблюдателей дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Оно будет проходить по стандартам Общественной палаты Российской Федерации, а обучать будут наши эксперты при штабе наблюдения», – рассказал Илья Никитин.

Кроме того, для тех, кто работает над наблюдением на выборах, разработают новый золотой стандарт, который позволит определить, есть ли нарушения на избирательном участке. «Это такое пособие, регламент, достаточно большой, который ежегодно разрабатывается и дополняется Общественной палатой России. Он публикуется, и, опираясь на него, регионы проводят обучение», – подчеркнул секретарь общественного штаба.

Среди тех, кто пройдёт обучение, есть и те, кто будет участвовать в общественном наблюдении впервые. «Я студентка ПсковГУ и являюсь членом Молодёжной избирательной комиссии. В этом году я решила попробовать себя в роли наблюдателя. Мне стало интересно, как это работает изнутри, чем занимаются члены УИК, кто за что отвечает», – рассказала Анастасия Маяк.

Отметим, что открытие общественного штаба в Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Он располагается в здании «Команды 2018» в Пскове. Также там будет организована работа центра видеонаблюдения и горячие линии. Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входит 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования.