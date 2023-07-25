Анастасия Иванова: У самозанятых в Псковской области женское лицо

18:15, 25 июля 2023, ПАИ

О женском сообществе, которое сформировалось вокруг центра «Мой бизнес» в Пскове, рассказала его руководитель Анастасия Иванова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«У самозанятых в Псковской области женское лицо», – подчеркнула Анастасия Иванова.

По её словам, виды бизнеса, которыми управляют самозанятые, востребованы женщинами: это ремёсла, мастерство, личные услуги, фотовидеосъёмка, ивент. Она также отметила, что женщины максимально активны в предпринимательской среде Псковской области. Такой вывод получен по результатам статистики количества получателей поддержки – мужчин и женщин – в центре «Мой бизнес». 150 женщин обратилось в центр «Мой бизнес» за помощью в развитии бизнеса только за 2023 год.

​«Мы всегда обращаем внимание на количество женщин на образовательных и форумных мероприятиях. Их гораздо больше, чем мужчин. При этом юридических лиц «с женским лицом» меньше. Те женщины, которые у нас реализуют бизнес, действительно активны. У нас сформировалось определённое женское сообщество вокруг центра «Мой бизнес»: они достаточно активны и участвуют не только как получатели господдержки, но и как партнёры и соорганизаторы в конференциях – выступают на тему женского предпринимательства», – отметила Анастасия Иванова.

Она также заметила, что у женщин есть большой интерес к саморазвитию – к развитию бренда, к развитию себя как бренда.

Напомним, что открытие федерального бизнес-акселератора Lady007 в Пскове состоится 26 июля, а обучение начнётся 1 августа и продлится два месяца. Участие в мероприятиях акселератора бесплатное. Зарегистрироваться в бизнес-акселераторе можно до 7 августа включительно.