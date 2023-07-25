Сбивший насмерть велосипедистку житель Красногородска получил пять лет колонии

17:30, 25 июля 2023, ПАИ

Житель Красногородска, сбивший насмерть велосипедистку, отправится в колонию на пять лет. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Пыталовский районный суд установил, что утром 31 октября 2021 года водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», двигаясь по проезжей части автодороги по улице Матросова посёлка Красногородск, не заметил велосипедистку и сбил её.

В результате ДТП велосипедистка погибла.

С учётом данных о личности виновного, обстоятельств совершенного преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 264 УК РФ, подсудимому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также мужчину лишат права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года.

Кроме того, суд взыскал с мужчины в пользу супруга погибшей компенсацию морального вреда в размере 800 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.