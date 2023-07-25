Псковские армрестлеры приняли участие в соревнованиях в Старой Руссе

18:23, 25 июля 2023, ПАИ

Псковские армрестлеры приняли участие в соревнованиях «Кубок Рушанина», которые проходили в Старой Руссе 22 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации армрестлинга Псковской области, а также участник соревнований Сергей Семёнов.

В соревнованиях приняло участие 55 спортсменов из шести регионов. Псковскую команду представляли три армрестлера: Евгений Булацев, который боролся в весовой категории до 80 килограммов, а также Сергей Семёнов и Сергей Воеводин – в категории свыше 90 килограммов.

В весовой категории до 80 килограммов Евгению Булацеву противостояли четыре кандидата в мастера спорта. «Пскович в упорной борьбе, к сожалению, уступил и занял четвёртое место в общем зачёте. Это говорит не о его слабости, а подтверждает высокий уровень подготовки и конкуренции в категории», – отметил Сергей Семёнов.

В категории свыше 90 килограммов было 11 участников. Пскович Сергей Воеводин занял пятое место на соревнованиях. Сергей Семёнов расположился на шестой строчке. «Оба как занесли в свой актив значимые для себя победы, так и вскрыли слабые места», – пояснил Сергей Семёнов.

Напомним, что 19 августа в Пскове пройдёт открытый Кубок по армрестлингу.