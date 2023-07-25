Семь административных нарушений выявили росгвардейцы в охраняемых объектах в Псковской области

21:57, 25 июля 2023, ПАИ

В целях профилактики нарушений в области частной охранной деятельности сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Объект». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки охранников в объектах охраны росгвардейцами проводилась работа по разъяснению федерального законодательства об оружии и частной охранной деятельности в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, недопущения фактов его хищения.

Проведена проверка более 300 объектов, охрана которых осуществляется частными охранными организациями. В результате выявлено семь административных правонарушений.