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Общество

Семь административных нарушений выявили росгвардейцы в охраняемых объектах в Псковской области

В целях профилактики нарушений в области частной охранной деятельности сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Объект». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.  

В ходе проверки охранников в объектах охраны росгвардейцами проводилась работа по разъяснению федерального законодательства об оружии и частной охранной деятельности в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, недопущения фактов его хищения.

Проведена проверка более 300 объектов, охрана которых осуществляется частными охранными организациями. В результате выявлено семь административных правонарушений. 

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