Опубликована программа молодёжно-патриотического блока Дней Псковской области в Витебске

21:21, 25 июля 2023, ПАИ

С 27 по 30 июля на территории площади Тысячелетия Витебска пройдут Дни Псковской области. Молодёжно-патриотическое движение Псковской области подготовило интересную программу для гостей фестиваля. Об этом ПАИ сообщила пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На площадке будет работать три локации:

– «Мы помним», посвящённая памяти и чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и их подвигов;

– «Молодой» – здесь можно будет сразиться в караоке-батле, сыграть в известные настольные игры и квизы и собрать капсулу времени;

– «Делай добро» – это сбор пластиковых крышек, презентация лучших добровольческих проектов, мастер-классы, отправка писем участникам СВО.

Вход на все мероприятия свободный. Также можно ознакомиться с программой для туристов.

28 июля

Локация «Мы помним»

12:00–19:00 – интерактивная площадка регионального отделения Поискового движения России;

12:00–19:00 – написание писем ветеранам Великой Отечественной войны из Псковской области;

18:00–19:00 – презентация проекта «Без срока давности» и форума «Мы помним».

Локация «Молодой»

12:00–22:00 – баннер с пожеланиями;

12:00–22:00 – капсула времени молодёжи России от молодёжи Беларуси;

12:00–21:00 – настольные игры (экивоки, башня, турнир по дженге и др.), игра в ручеёк;

12:00–21:00 – мастер-классы досугового научно-технического центра «Юный техник»;

14:00–16:00 – караоке-батл;

16:00–17:00 – квиз;

18:00–19:00 – настольная игра по социальному проектированию «Содействие».

Локация «Делай добро»

12:00–19:00 – написание писем участникам специальной военной операции;

12:00–19:00 – работа фотозоны;

12:00–19:00 – сбор пластиковых крышечек и лотерея с призами;

11:00–12:00 – мастер-класс «Кукла-оберег»;

12:30–13:30 – мастер-класс по плетению браслетов-оберегов;

14:00–15:00 – презентация лучших добровольческих практик;

15:30–16:30 – мастер-класс по лепке из теста;

17:00–18:00 – мастер-класс по пошиву игрушек.

29 июля

Локация «Мы помним»

интерактивная площадка регионального отделения Поискового движения России;

написание писем ветеранам Великой Отечественной войны из Псковской области;

викторина, посвящённая Александру Матросову;

презентация проекта «Без срока давности» и форума «Мы помним».

Локация «Молодой»

баннер с пожеланиями;

капсула времени молодёжи России от молодёжи Беларуси;

настольные игры (экивоки, башня, турнир по дженге и др.), игра в ручеёк;

народные игры;

мастер-класс по созданию воздушных шаров;

настольная игра по социальному проектированию «Содействие»;

открытый диалог «Молодые молодым: о работе с молодёжью в Псковской области»;

квиз;

караоке-батл.

Локация «Делай добро»

написание писем участникам специальной военной операции;

работа фотозоны и лотерея с призами;

сбор пластиковых крышечек и лотерея с призами;

мастер-класс «Кукла-оберег»;

мастер-класс по плетению браслетов-оберегов;

презентация лучших добровольческих практик;

презентация работы Центра добровольчества г. Великие Луки;

мастер-класс по лепке из теста;

мастер-класс по рисованию картин.

30 июля

Локация «Мы помним»

интерактивная площадка регионального отделения Поискового движения России;

написание писем ветеранам Великой Отечественной войны из Псковской области;

презентация проекта «Без срока давности» и форума «Мы помним».

Локация «Молодой»

баннер с пожеланиями;

капсула времени молодёжи России от молодёжи Беларуси;

настольные игры (экивоки, башня, турнир по дженге и др.), игра в ручеёк;

настольная игра по социальному проектированию «Содействие»;

квиз.

Локация «Делай добро»

написание писем участникам специальной военной операции;

работа фотозоны;

сбор пластиковых крышечек и лотерея с призами;

мастер-класс «Кукла-оберег»;

мастер-класс по плетению браслетов-оберегов;

мастер-класс по лепке из теста.

Всех ждём на фестивале на площади Тысячелетия с 27 по 30 июля 2023 года.