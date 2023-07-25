Опубликована программа молодёжно-патриотического блока Дней Псковской области в Витебске
С 27 по 30 июля на территории площади Тысячелетия Витебска пройдут Дни Псковской области. Молодёжно-патриотическое движение Псковской области подготовило интересную программу для гостей фестиваля. Об этом ПАИ сообщила пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.
На площадке будет работать три локации:
– «Мы помним», посвящённая памяти и чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и их подвигов;
– «Молодой» – здесь можно будет сразиться в караоке-батле, сыграть в известные настольные игры и квизы и собрать капсулу времени;
– «Делай добро» – это сбор пластиковых крышек, презентация лучших добровольческих проектов, мастер-классы, отправка писем участникам СВО.
Вход на все мероприятия свободный. Также можно ознакомиться с программой для туристов.
28 июля
Локация «Мы помним»
- 12:00–19:00 – интерактивная площадка регионального отделения Поискового движения России;
- 12:00–19:00 – написание писем ветеранам Великой Отечественной войны из Псковской области;
- 18:00–19:00 – презентация проекта «Без срока давности» и форума «Мы помним».
Локация «Молодой»
- 12:00–22:00 – баннер с пожеланиями;
- 12:00–22:00 – капсула времени молодёжи России от молодёжи Беларуси;
- 12:00–21:00 – настольные игры (экивоки, башня, турнир по дженге и др.), игра в ручеёк;
- 12:00–21:00 – мастер-классы досугового научно-технического центра «Юный техник»;
- 14:00–16:00 – караоке-батл;
- 16:00–17:00 – квиз;
- 18:00–19:00 – настольная игра по социальному проектированию «Содействие».
Локация «Делай добро»
- 12:00–19:00 – написание писем участникам специальной военной операции;
- 12:00–19:00 – работа фотозоны;
- 12:00–19:00 – сбор пластиковых крышечек и лотерея с призами;
- 11:00–12:00 – мастер-класс «Кукла-оберег»;
- 12:30–13:30 – мастер-класс по плетению браслетов-оберегов;
- 14:00–15:00 – презентация лучших добровольческих практик;
- 15:30–16:30 – мастер-класс по лепке из теста;
- 17:00–18:00 – мастер-класс по пошиву игрушек.
29 июля
Локация «Мы помним»
- интерактивная площадка регионального отделения Поискового движения России;
- написание писем ветеранам Великой Отечественной войны из Псковской области;
- викторина, посвящённая Александру Матросову;
- презентация проекта «Без срока давности» и форума «Мы помним».
Локация «Молодой»
- баннер с пожеланиями;
- капсула времени молодёжи России от молодёжи Беларуси;
- настольные игры (экивоки, башня, турнир по дженге и др.), игра в ручеёк;
- народные игры;
- мастер-класс по созданию воздушных шаров;
- настольная игра по социальному проектированию «Содействие»;
- открытый диалог «Молодые молодым: о работе с молодёжью в Псковской области»;
- квиз;
- караоке-батл.
Локация «Делай добро»
- написание писем участникам специальной военной операции;
- работа фотозоны и лотерея с призами;
- сбор пластиковых крышечек и лотерея с призами;
- мастер-класс «Кукла-оберег»;
- мастер-класс по плетению браслетов-оберегов;
- презентация лучших добровольческих практик;
- презентация работы Центра добровольчества г. Великие Луки;
- мастер-класс по лепке из теста;
- мастер-класс по рисованию картин.
30 июля
Локация «Мы помним»
- интерактивная площадка регионального отделения Поискового движения России;
- написание писем ветеранам Великой Отечественной войны из Псковской области;
- презентация проекта «Без срока давности» и форума «Мы помним».
Локация «Молодой»
- баннер с пожеланиями;
- капсула времени молодёжи России от молодёжи Беларуси;
- настольные игры (экивоки, башня, турнир по дженге и др.), игра в ручеёк;
- настольная игра по социальному проектированию «Содействие»;
- квиз.
Локация «Делай добро»
- написание писем участникам специальной военной операции;
- работа фотозоны;
- сбор пластиковых крышечек и лотерея с призами;
- мастер-класс «Кукла-оберег»;
- мастер-класс по плетению браслетов-оберегов;
- мастер-класс по лепке из теста.
Всех ждём на фестивале на площади Тысячелетия с 27 по 30 июля 2023 года.
Опубликована программа молодёжно-патриотического блока Дней Псковской области в Витебске