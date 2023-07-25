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Общество

Опубликована программа молодёжно-патриотического блока Дней Псковской области в Витебске

С 27 по 30 июля на территории площади Тысячелетия Витебска пройдут Дни Псковской области. Молодёжно-патриотическое движение Псковской области подготовило интересную программу для гостей фестиваля. Об этом ПАИ сообщила пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

На площадке будет работать три локации:

– «Мы помним», посвящённая памяти и чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и их подвигов;

– «Молодой» – здесь можно будет сразиться в караоке-батле, сыграть в известные настольные игры и квизы и собрать капсулу времени;

– «Делай добро» – это сбор пластиковых крышек, презентация лучших добровольческих проектов, мастер-классы, отправка писем участникам СВО.

Вход на все мероприятия свободный. Также можно ознакомиться с программой для туристов

28 июля

Локация «Мы помним»

  • 12:00–19:00 – интерактивная площадка регионального отделения Поискового движения России;
  • 12:00–19:00 – написание писем ветеранам Великой Отечественной войны из Псковской области;
  • 18:00–19:00 – презентация проекта «Без срока давности» и форума «Мы помним».

Локация «Молодой»

  • 12:00–22:00 – баннер с пожеланиями;
  • 12:00–22:00 – капсула времени молодёжи России от молодёжи Беларуси;
  • 12:00–21:00 – настольные игры (экивоки, башня, турнир по дженге и др.), игра в ручеёк;
  • 12:00–21:00 – мастер-классы досугового научно-технического центра «Юный техник»;
  • 14:00–16:00 – караоке-батл;
  • 16:00–17:00 – квиз;
  • 18:00–19:00 – настольная игра по социальному проектированию «Содействие».

Локация «Делай добро»

  • 12:00–19:00 – написание писем участникам специальной военной операции;
  • 12:00–19:00 – работа фотозоны;
  • 12:00–19:00 – сбор пластиковых крышечек и лотерея с призами;
  • 11:00–12:00 – мастер-класс «Кукла-оберег»;
  • 12:30–13:30 – мастер-класс по плетению браслетов-оберегов;
  • 14:00–15:00 – презентация лучших добровольческих практик;
  • 15:30–16:30 – мастер-класс по лепке из теста;
  • 17:00–18:00 – мастер-класс по пошиву игрушек.

29 июля

Локация «Мы помним»

  • интерактивная площадка регионального отделения Поискового движения России;
  • написание писем ветеранам Великой Отечественной войны из Псковской области;
  • викторина, посвящённая Александру Матросову;
  • презентация проекта «Без срока давности» и форума «Мы помним».

Локация «Молодой»

  • баннер с пожеланиями;
  • капсула времени молодёжи России от молодёжи Беларуси;
  • настольные игры (экивоки, башня, турнир по дженге и др.), игра в ручеёк;
  • народные игры;
  • мастер-класс по созданию воздушных шаров;
  • настольная игра по социальному проектированию «Содействие»;
  • открытый диалог «Молодые молодым: о работе с молодёжью в Псковской области»;
  • квиз;
  • караоке-батл.

Локация «Делай добро»

  • написание писем участникам специальной военной операции;
  • работа фотозоны и лотерея с призами;
  • сбор пластиковых крышечек и лотерея с призами;
  • мастер-класс «Кукла-оберег»;
  • мастер-класс по плетению браслетов-оберегов;
  • презентация лучших добровольческих практик;
  • презентация работы Центра добровольчества г. Великие Луки;
  • мастер-класс по лепке из теста;
  • мастер-класс по рисованию картин.

30 июля

Локация «Мы помним»

  • интерактивная площадка регионального отделения Поискового движения России;
  • написание писем ветеранам Великой Отечественной войны из Псковской области;
  • презентация проекта «Без срока давности» и форума «Мы помним».

Локация «Молодой»

  • баннер с пожеланиями;
  • капсула времени молодёжи России от молодёжи Беларуси;
  • настольные игры (экивоки, башня, турнир по дженге и др.), игра в ручеёк;
  • настольная игра по социальному проектированию «Содействие»;
  • квиз.

Локация «Делай добро»

  • написание писем участникам специальной военной операции;
  • работа фотозоны;
  • сбор пластиковых крышечек и лотерея с призами;
  • мастер-класс «Кукла-оберег»;
  • мастер-класс по плетению браслетов-оберегов;
  • мастер-класс по лепке из теста.

Всех ждём на фестивале на площади Тысячелетия с 27 по 30 июля 2023 года. 

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