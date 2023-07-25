По факту повреждения шахматных фигур в Себеже возбуждено уголовное дело

22:44, 25 июля 2023, ПАИ

Сообщение МО МВД России «Себежский» по факту повреждения шахматных фигур на набережной Себежа опубликовала газета «Призыв».

21 июля 2023 года в популярной социальной сети была опубликована информация о факте повреждения шахматных фигур на набережной в городе Себеже. По данному факту полицейскими незамедлительно была начата проверка.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками МО МВД России «Себежский», были проверены камеры видеонаблюдения и установлено, что в шахматные фигуры на набережной ежедневно играет большое количество детей и взрослых.

Так, днём 21 июля 2023 года в шахматы играли дети, и в процессе игры некоторые шахматные фигуры упали, в результате чего от них откололись некоторые детали, поскольку фигуры большие и при этом сделаны из непрочного материала.

В действиях детей не усматривается признаков умышленного повреждения муниципального имущества. С матерью детей проведена профилактическая беседа.

За правонарушения, совершённые умышленно, предусмотрено уголовное или административное наказание. Если прямого умысла не было, виновный к административной ответственности не привлекается.

МО МВД России «Себежский» призывает горожан и туристов бережно относиться к городскому имуществу.

