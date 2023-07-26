Псковичи стали меньше бояться увольнения – опрос

08:29, 26 июля 2023, ПАИ

Доля опрошенных псковичей, которые опасаются остаться без работы, в первом квартале текущего года составляет 19 %. А во втором квартале 2022 года этот показатель был 24 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу.

Там подчеркнули, что по итогам второго квартала 2023 года лишь 14 % трудоустроенных респондентов полагали, что на текущем месте работы для них существует реальная угроза увольнения по инициативе работодателя. В свою очередь, среди местных трудящихся растёт доля тех, кто уверен в своей карьере в ближайшем будущем. Так, если о стабильности на работе год назад заявляли 67 % опрошенных, в начале года – 69 %, то теперь – уже 76 %.

В целом по Северо-Западному федеральному округу подобные опасения и неуверенность испытывают 15 % опрошенных, а по России – 20 %. Чаще всего это представители профессиональных сфер «Закупки» (30 % заявили об угрозе увольнения), «Управление персоналом» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 26 %), а также «Безопасность» (24 %). За год изменилась также динамика профессиональной уверенности и ощущение стабильности у представителей разных отраслей. Так, из 21 профессиональной сферы представители восьми указали в ходе опроса, что переживают за своё рабочее место и стабильность компании. Это были работники сферы автобизнеса (рост чувства неуверенности на 4 % за год), безопасности (+1 %), добычи сырья (+1 %), закупок (+7 % неуверенных в своей работе сотрудников), искусства и массмедиа (+6 %), медицины (+10 %), розничной торговли (+1 %), а также сферы транспорта (+5 %).

«С другой стороны, стали спокойнее и увереннее относительно работы и карьеры работники сразу 13 сфер: IT (более 70 % уверенных представителей этой сферы, что стул на работе под ними не зашатается), маркетинга и рекламы (76 %), науки и образования, продаж, производства, строительства, финансовой сферы. Кроме того, не видят потенциальных угроз для сокращения на работе юристы и финансисты», – рассказали в hh.ru.

Добавим, что еще 10 % опрошенных работников из Псковской области, которые на момент опроса имели работу, затруднились дать ответ и оценить серьезность угрозы увольнения. За год доля таких респондентов не изменилась.