Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи стали меньше бояться увольнения – опрос

Доля опрошенных псковичей, которые опасаются остаться без работы, в первом квартале текущего года составляет 19 %. А во втором квартале 2022 года этот показатель был 24 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу.

Там подчеркнули, что по итогам второго квартала 2023 года лишь 14 % трудоустроенных респондентов полагали, что на текущем месте работы для них существует реальная угроза увольнения по инициативе работодателя. В свою очередь, среди местных трудящихся растёт доля тех, кто уверен в своей карьере в ближайшем будущем. Так, если о стабильности на работе год назад заявляли 67 % опрошенных, в начале года – 69 %, то теперь – уже 76 %.

В целом по Северо-Западному федеральному округу подобные опасения и неуверенность испытывают 15 % опрошенных, а по России – 20 %. Чаще всего это представители профессиональных сфер «Закупки» (30 % заявили об угрозе увольнения), «Управление персоналом» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 26 %), а также «Безопасность» (24 %). За год изменилась также динамика профессиональной уверенности и ощущение стабильности у представителей разных отраслей. Так, из 21 профессиональной сферы представители восьми указали в ходе опроса, что переживают за своё рабочее место и стабильность компании. Это были работники сферы автобизнеса (рост чувства неуверенности на 4 % за год), безопасности (+1 %), добычи сырья (+1 %), закупок (+7 % неуверенных в своей работе сотрудников), искусства и массмедиа (+6 %), медицины (+10 %), розничной торговли (+1 %), а также сферы транспорта (+5 %).

«С другой стороны, стали спокойнее и увереннее относительно работы и карьеры работники сразу 13 сфер: IT (более 70 % уверенных представителей этой сферы, что стул на работе под ними не зашатается), маркетинга и рекламы (76 %), науки и образования, продаж, производства, строительства, финансовой сферы. Кроме того, не видят потенциальных угроз для сокращения на работе юристы и финансисты», – рассказали в hh.ru.

Добавим, что еще 10 % опрошенных работников из Псковской области, которые на момент опроса имели работу, затруднились дать ответ и оценить серьезность угрозы увольнения. За год доля таких респондентов не изменилась.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 июля 2023

Творческий коллектив «Ассист» выступил для осуждённых в Себежском районе

26 июля 2023

Общественный наблюдатель из Пскова: После работы на выборах отношение к политике меняется

26 июля 2023

Михаил Ведерников поставил задачи по формированию филиалов отряда «Дружина» в районах

26 июля 2023

Более 30% российских работодателей повысили зарплату сотрудникам

26 июля 2023

Две пары двойняшек родились в Пскове за неделю

25 июля 2023

Строительные работы по подготовке спортивной площадки ведутся в Острове

25 июля 2023

Новая выставка живописи Александра Вихрова откроется в Пскове

25 июля 2023

О работе в Общественной палате России и архиве поговорили на «Серебряном дожде». Главное


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...