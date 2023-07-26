Оборудование Псковского гидрометцентра позволяет составлять более точные прогнозы – эксперт

15:17, 26 июля 2023, ПАИ

Оборудование Псковского гидрометцентра оснащает синоптиков оптимальным количеством информации для составления более точных прогнозов. Об этом рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В настоящий момент мы оснащены хорошо. В основном всё оборудование используется для определения фактической погоды – то, что и делают метеорологи», – подчеркнула она.

По словам спикера, центр оснащён автоматизированными комплексами, различными новыми датчиками и двумя локаторами. Синоптики получают оптимальное количество информации для составления краткосрочных прогнозов.

«Синоптикам желать уже нечего. Они получают много информации и грамотно её используют», – подчеркнула Тала Нещадимова.