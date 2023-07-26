ФК «Луки-Энергия» проведёт второй матч сезона в Красноярске

16:16, 26 июля 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт второй матч первенства России по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б» против красноярского «Енисея-2» 29 июля в 12:00 на поле «Футбол-Арена Енисей». Об этом сообщается в группе «ФК Луки-Энергия» в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом сезоне великолучане дважды встречались с красноярской командой. Обе игры футбольный клуб «Луки-Энергия» проиграл, не забив ни одного гола.

Также отметим, что в первой игре сезона «Енисей-2» разгромно проиграли петербургскому «Зениту-2» со счётом 0:7.

Напомним, что недавно ФК «Луки-Энергия» уступил московскому «Динамо-2» со счётом 0:2 в первом матче сезона.