Митрополит Псковский и Порховский Тихон стал героем фильма Бориса Корчевникова

15:28, 26 июля 2023, ПАИ

Вышла первая серия трилогии российского телеведущего Бориса Корчевникова «Святой Дух. Кто Он?». Она опубликована на сайте Псковской епархии.

«В первой серии трилогии мы узнаём саму личность – одно из лиц Святой Троицы – Святого Духа и приметы его подлинного переживания, которые описал Святой Серафим Саровский», – говорится в сообщении.

Борис Корчевников отправился в святые обители, в горные скиты отшельников и в места подвигов святых. Телеведущий пришёл к митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону, старцу Иоанну Миронову, отцу Андрею Ткачёву, отцу Игорю Фомину, отцу Олегу Стеняеву, игуменье Серафимо-Дивеевской обители матушке Сергии, отцу Мефодию (Зинковскому).

А также он встретился с схиигуменом Гавриилой – начальником недоступного для мира кавказского валаамского скита и свидетелем подвигов кавказских подвижников и многих старцев.

Ранее сообщалось, что Борис Корчевников предложил сделать княгиню Ольгу покровительницей будущих беспилотных войск.