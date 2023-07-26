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Митрополит Псковский и Порховский Тихон стал героем фильма Бориса Корчевникова

Вышла первая серия трилогии российского телеведущего Бориса Корчевникова «Святой Дух. Кто Он?». Она опубликована на сайте Псковской епархии.

Кадр из трилогии Бориса Корчевникова «Святой Дух. Кто Он?»

«В первой серии трилогии мы узнаём саму личность – одно из лиц Святой Троицы – Святого Духа и приметы его подлинного переживания, которые описал Святой Серафим Саровский», – говорится в сообщении.

Борис Корчевников отправился в святые обители, в горные скиты отшельников и в места подвигов святых. Телеведущий пришёл к митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону, старцу Иоанну Миронову, отцу Андрею Ткачёву, отцу Игорю Фомину, отцу Олегу Стеняеву, игуменье Серафимо-Дивеевской обители матушке Сергии, отцу Мефодию (Зинковскому).

А также он встретился с схиигуменом Гавриилой – начальником недоступного для мира кавказского валаамского скита и свидетелем подвигов кавказских подвижников и многих старцев.

Ранее сообщалось, что Борис Корчевников предложил сделать княгиню Ольгу покровительницей будущих беспилотных войск

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