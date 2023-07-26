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Общество

«Умный» ФОКОТ в сквере 300-летия прокуратуры в Пскове сдадут к октябрю

Строительство нового «умного» ФОКОТа в сквере 300-летия прокуратуры вблизи улицы Никольской завершится в Пскове к октябрю этого года. Об этом рассказал заместитель главы администрации города Виталий Сухинский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: Елена Коноплёва/ПАИ. На фото Виталий Сухинский.

По его словам, подрядчик сейчас готовит основания для новой спортивной площадки. «Есть у нас сейчас небольшие опасения и претензии к нему по скорости работ, потому что немножечко уже не в графике», – отметил Виталий Сухинский.

Гость студии уточнил, что, например, для укладки искусственных резиновых покрытий на территории спортивных площадок предусмотрены очень короткие периоды. «Сейчас этот объект тоже на контроле, будем ускорять максимально всеми силами, предпринимать, чтобы достроить его вовремя», – заверил Виталий Сухинский.

Фото: телеграм-канал главы Пскова Бориса Елкина

Как рассказал замглавы администрации Пскова, на территории ФОКОТа будут размещены футбольное поле, баскетбольная площадка, зона со спортивными тренажёрами и раздевалки. «Модульные раздевалки на случай каких-то соревнований, чтобы была возможность повесить вещи», – подчеркнул гость студии.

По его словам, это будет полноценный спортивный объект для микрорайона, куда смогут прийти все желающие. Там будет освещение, видеонаблюдение.

«Умным» ФОКОТ называется потому, что рядом с тренажёрами разместятся QR-коды с тренировками. Специальные программы для этого уже разработаны. Псковичи смогут воспользоваться ими после того, как скачают приложение на мобильный телефон.

Заместитель главы администрации Пскова добавил, что подобный объект строится у школы № 20. Работы на объекте близятся к завершению. Помимо этого, такие ФОКОТы уже установлены у лицея «Развитие» и на стадионе «Электрон».

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