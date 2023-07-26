Занятия в школе на улице Киселёва в Пскове начнутся не раньше 1 сентября 2024 года

17:45, 26 июля 2023, ПАИ

Новая школа на улице Киселёва в Пскове будет достроена в 2023 году, но занятия в ней начнутся не ранее 1 сентября 2024 года. Об этом рассказал заместитель главы администрации города Виталий Сухинский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Подрядчик приступил к чистовой отделке. Начались работы по благоустройству. Мы подвели все коммуникации к объекту. В этом году мы закончим строительно-монтажные работы», – отметил Виталий Сухинский.

По его словам, работа школы начнётся после лицензирования и набора коллектива.

Ранее сообщалось, что рабочие завершили строительство внешнего контура школы на улице Киселёва в Пскове.