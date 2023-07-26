Вышка мобильной связи в деревне Горожане заработает на следующей неделе

20:14, 26 июля 2023, ПАИ

Строительство вышки мобильной связи в деревне Горожане Новосокольнического района подрядчик завершит до конца текущей недели, передаёт корреспондент ПАИ. В ходе рабочей поездки глава региона Михаил Ведерников оценил ход строительства вышки.

«До конца недели установят вышку, до конца следующей будет связь», – доложил Виталий Рахманов, начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области.

Он также отметил, что вышка обеспечит мобильной связью жителей всей деревни – 205 человек.

Глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв поблагодарил жителей, отметив, что именно благодаря им объект победил в ходе всероссийского голосования за объекты благоустройства.

Вышка мобильной связи в деревне Горожане Новосокольнического района устанавливается в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», реализуемого Ростелеком.

Отметим, по итогам голосования в 2023 году в Новосокольническом районе устанавливается пять вышек – в деревнях Бор, Вяз, Горожане, Захарино, Окни. Данные населённые пункты набрали наибольшее число голосов жителей и попали в квоту Псковской области на установку вышек мобильной связи на 2023 год.

Ранее ПАИ сообщило, что Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в Великие Луки оценил качество уборки улично-дорожной сети города.