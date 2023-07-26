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Михаил Ведерников оценил качество уборки дорог в Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в Великие Луки оценил качество уборки улично-дорожной сети города. Об этом сообщает портал Luki-News.

Фото: Luki-News

Отметим, что с 1 января по 30 апреля в адрес главы региона поступило большое количество обращений от великолучан. Из них многие касались качества работы ЖКХ, состояния дорог, дворовых территорий и содержания их управляющими организациями. В связи с этим в мае Великие Луки посетила группа специалистов правительства Псковской области и профильных комитетов для оказания содействия в работе администрации города.

Губернатор оценил текущее состояние и отметил, что на улицах Великих Лук стало значительно чище. На сегодняшний день уборка города продолжается.

Кроме того, Михаил Ведерников пообещал выделить средства на покупку техники для содержания городских дорог, а также на текущий ремонт дорог и тротуаров. При этом он взял обещание с представителей городской власти продолжить работы по уборке улично-дорожной сети. «Единственное, вы должны пообещать, что уборку города вы будете и дальше осуществлять, как требуется, и все объекты, которые мы с вами сегодня утвердим, нужно будет сдать в этом году в надлежащем качестве. От этого будет зависеть сумма дополнительных средств на следующий год», – отметил Михаил Ведерников.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, в свою очередь, заверил губернатора о продолжении работы в этих направлениях.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников оценил благоустройство сквера Пушкина в Великих Луках.

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