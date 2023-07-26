50 млн рублей получат Великие Луки на содержание и ремонт улично-дорожной сети

21:02, 26 июля 2023, ПАИ

Правительство Псковской области выделит Великим Лукам дополнительно 50 млн рублей на содержание и ремонт улично-дорожной сети. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников по итогам рабочей поездки в Великие Луки сегодня, 26 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор отметил, что на улицах Великих Лук стало значительно чище. «Сегодня проверил, как отработаны обращения граждан. Полтора месяца назад их было больше, чем о других муниципалитетах. Подавляющая часть касалась состояния дорог и уборки улиц. Хочу поблагодарить муниципальную команду, управляющие компании, всех, кто принял участие в этой большой и сложной работе. Город действительно начинает раскрываться, вывезены песок и грязь, которые копились тут годами», – отметил Михаил Ведерников.

Он также сообщил, что с учётом позитивной динамики и в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями правительство Псковской области выделит Великим Лукам дополнительно 50 млн рублей на покупку техники для содержания городских дорог и на текущий ремонт дорог и тротуаров. При этом он взял обещание с представителей городской власти продолжить работы по уборке улично-дорожной сети. «Единственное, вы должны пообещать, что уборку города вы будете и дальше осуществлять как требуется, и все объекты, которые мы с вами сегодня утвердим, нужно будет сдать в этом году в надлежащем качестве. От этого будет зависеть сумма дополнительных средств на следующий год», – отметил Михаил Ведерников.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев поблагодарил Михаила Ведерникова и областное правительство за поддержку и заверил, что взятые на себя обязательства город обязательно выполнит.