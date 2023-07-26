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Общество

50 млн рублей получат Великие Луки на содержание и ремонт улично-дорожной сети

Правительство Псковской области выделит Великим Лукам дополнительно 50 млн рублей на содержание и ремонт улично-дорожной сети. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников по итогам рабочей поездки в Великие Луки сегодня, 26 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: Luki-News

Губернатор отметил, что на улицах Великих Лук стало значительно чище. «Сегодня проверил, как отработаны обращения граждан. Полтора месяца назад их было больше, чем о других муниципалитетах. Подавляющая часть касалась состояния дорог и уборки улиц. Хочу поблагодарить муниципальную команду, управляющие компании, всех, кто принял участие в этой большой и сложной работе. Город действительно начинает раскрываться, вывезены песок и грязь, которые копились тут годами», – отметил Михаил Ведерников.

Он также сообщил, что с учётом позитивной динамики и в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями правительство Псковской области выделит Великим Лукам дополнительно 50 млн рублей на покупку техники для содержания городских дорог и на текущий ремонт дорог и тротуаров. При этом он взял обещание с представителей городской власти продолжить работы по уборке улично-дорожной сети. «Единственное, вы должны пообещать, что уборку города вы будете и дальше осуществлять как требуется, и все объекты, которые мы с вами сегодня утвердим, нужно будет сдать в этом году в надлежащем качестве. От этого будет зависеть сумма дополнительных средств на следующий год», – отметил Михаил Ведерников.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев поблагодарил Михаила Ведерникова и областное правительство за поддержку и заверил, что взятые на себя обязательства город обязательно выполнит.

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50 млн рублей получат Великие Луки на содержание и ремонт улично-дорожной сети


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