Новый для псковской молодёжи проект будет реализован в Пскове

21:53, 26 июля 2023, ПАИ

О новом грантовом конкурсе «Есть идея» поговорили в эфире радиостанции «7 НЕБО». Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи Владимир Журавлёв рассказал о том, кто может принять участие в конкурсе.

«Есть идея» – уникальная возможность для молодых людей до 35 лет включительно, которые не могут поучаствовать в федеральных и региональных грантах. У нас на уровне муницпалитета грант рассчитан на физических лиц, в отличие от других конкурсов. Идею можно расписать по форме, реализовать. У нас всё просто: пришёл, получил деньги, реализовал, отчитался чеками и принёс большую пользу молодёжи в городе Пскове», – пояснил Владимир Журавлёв.

Конкурс был приурочен ко Дню молодёжи, сбор заявок составил две недели. Заявки проверялись неделю, в течение трёх дней собирается комиссия и подводятся итоги.

В этом году было пять направлений: «Патриотика», «Добровольчество», «Профориентация», «Информационные технологии» и новая ветвь – «Организация досуга трудных подростков».

«Выиграл очень интересный проект, он впервые будет реализован в Пскове. С ребятами будут работать различные психологи», – отметил зампредседателя комитета.

По словам Владимира, с подростками в театральной форме будут обыграны различные трудные ситуации, ребятам будет рассказано и показано, как нужно выходить из проблемных ситуаций.

Конкурс будет проходить раз в год, возрастные ограничения для молодых людей – от 18 до 35 лет.

«Есть идеи, которые не требуют финансирования. Ребята могут обратиться в Псковский молодёжный городской центр или комитет по физкультуре. Есть мероприятия, которые требуют только административного ресурса, мы всегда готовы помочь», – отметил заместитель председателя.

Напомним, итоги конкурса «Есть идея» подвели в Пскове.