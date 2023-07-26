Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый для псковской молодёжи проект будет реализован в Пскове

О новом грантовом конкурсе «Есть идея» поговорили в эфире радиостанции «7 НЕБО». Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи Владимир Журавлёв рассказал о том, кто может принять участие в конкурсе.

«Есть идея» – уникальная возможность для молодых людей до 35 лет включительно, которые не могут поучаствовать в федеральных и региональных грантах. У нас на уровне муницпалитета грант рассчитан на физических лиц, в отличие от других конкурсов. Идею можно расписать по форме, реализовать. У нас всё просто: пришёл, получил деньги, реализовал, отчитался чеками и принёс большую пользу молодёжи в городе Пскове», – пояснил Владимир Журавлёв.

Конкурс был приурочен ко Дню молодёжи, сбор заявок составил две недели. Заявки проверялись неделю, в течение трёх дней собирается комиссия и подводятся итоги.

В этом году было пять направлений: «Патриотика», «Добровольчество», «Профориентация», «Информационные технологии» и новая ветвь – «Организация досуга трудных подростков».

«Выиграл очень интересный проект, он впервые будет реализован в Пскове. С ребятами будут работать различные психологи», – отметил зампредседателя комитета.

По словам Владимира, с подростками в театральной форме будут обыграны различные трудные ситуации, ребятам будет рассказано и показано, как нужно выходить из проблемных ситуаций.

Конкурс будет проходить раз в год, возрастные ограничения для молодых людей – от 18 до 35 лет.

«Есть идеи, которые не требуют финансирования. Ребята могут обратиться в Псковский молодёжный городской центр или комитет по физкультуре. Есть мероприятия, которые требуют только административного ресурса, мы всегда готовы помочь», – отметил заместитель председателя.

Напомним, итоги конкурса «Есть идея» подвели в Пскове

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 июля 2023

Новый ФАП в деревне Горожане обслуживает более 350 человек

26 июля 2023

Пять транспортных средств столкнулись в Пскове

26 июля 2023

Новый для псковской молодёжи проект будет реализован в Пскове

26 июля 2023

Фасады зданий в Печорах продолжают ремонтировать

26 июля 2023

О строительстве домов и школ в Пскове поговорили на «Серебряном дожде». Главное

26 июля 2023

Псковские гребцы привезли медали с первенства России среди юношей и девушек

26 июля 2023

Второе футбольное поле на стадионе «Машиностроитель» в Пскове планируют сдать в сентябре

26 июля 2023

50 млн рублей получат Великие Луки на содержание и ремонт улично-дорожной сети


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...