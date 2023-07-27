Реставрация башни Нижних решёток в Печорах начнется в этом году

08:32, 27 июля 2023, ПАИ

Реставрация башни Нижних решёток Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря начнется в этом году. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

«Объект культурного наследия федерального значения, башня была построена в период Ливонской войны в 1558-1565 годах, во времена игумена Корнилия, по приказу Ивана Грозного и входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря» XIV-XX веков», – говорится в сообщении.

Башню построили как воротную водопропускную, с основной функцией как боевая, высотой в три яруса со ступенчатыми бойницами. В XVII веке её увенчали деревянным шатром.

После пожара 1688 года, когда монастырь выгорел, башня потеряла военное значение и продолжала разрушаться. В 1960-х годах при архимандрите Алипии крепостной ансамбль полностью восстановили из руин.

В 2020 году специалисты из Пскова и Санкт-Петербурга совместно разработали проект реставрации и приспособления башни для современного использования.

Руководить работами будет АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова и Псковской области».