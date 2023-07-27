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Общество

Концерт «Музыкальной экспедиции» прошёл в Пскове

Концерт в рамках проекта «Музыкальная экспедиция» состоялся в Покровской башне Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На концерте выступили лауреаты престижных конкурсов и участники российских и европейских фестивалей Даниил Коган (скрипка), Андрей Усов (альт) и Борис Андрианов (виолончель). Они исполнили «Гольдберг-вариации» Иоганна Себастьяна Баха. 

Мероприятие посетили 200 человек.

«Есть такое понятие – гений места. И то, что сегодня музыкальная экспедиция Божьим промыслом проходит в Псковском музее-заповеднике, но не просто в музее, а в Покровской башне, которая является символом стойкости, героизма, мужества псковичей – это промыслительно. Мне кажется, что люди, пришедшие сегодня на концерт, получат впечатления, которые останутся с ними на всю жизнь, и потом будут вспоминаться в самые непростые моменты своей жизни. Это в полном смысле слова греет душу. Дай Бог, чтобы подобные вещи повторялись!» – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Виолончелист и арт-директор фестиваля «Музыкальная экспедиция» Борис Андрианов добавил, что «башня лучше любого концертного зала подходит для исполнения многих произведений», потому что «там замечательное звучание, хорошая атмосфера и правильная акустика».

Отметим, что проведение концертов на площадках Псковского музея-заповедника стало возможным благодаря сотрудничеству с областной филармонией. 23 августа во дворе Поганкиных палат пройдёт последний летний концерт проекта «Галереи-Джаз». Это будет Zal Juglar Trio из Аргентины.

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